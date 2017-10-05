صور | “مدني المدينة” يغلق مركزًا تجاريًّا شهيرًا لوجود مخالفات أمن وسلامة

(أنحاء) – متابعات :-
قامت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بإغلاق مركز تجاري شهير، لوجود مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة العامة، ما يهدد حياة المتسوقين.
وضمن خطته الدورية، قام الدفاع المدني بالمدينة المنورة بالفحص والكشف على المنشآت المهمة، وذلك بزيارة أحد المراكز التجارية الكبرى، والذي يشهد إقبالا كبيرا من المتسوقين، حيث تبين وجود العديد من المخالفات لاشتراطات السلامة، التي تمثل تهديدًا لسلامة مرتادي المجمع.
وتمثلت المخالفات في إغلاق مخارج الطوارئ، وتعطل بعض أنظمة السلامة والإطفاء، وتكدس البضائع في الممرات وحول أجهزة الإطفاء، وإعاقة مسالك الهروب في المركز، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة، بإغلاق المركز لحين معالجة الملاحظات، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.