4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد مطاردته وإيقافه بالقوة.. القبض على جانٍ اختطف طفلاً في الخرج وانطلق به للدلم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوقفت الدوريات الأمنية في محافظة الدلم جنوب مدينة الرياض بالقوة الجبرية شخصاً أثناء ضلوعه في جريمة اختطاف طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وأحيل الجاني إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان الجاني قد اختطف الطفل وأركبه في سيارته عند أحد المستشفيات بمحافظة الخرج، وانطلق به إلى منطقة تقع بين محافظتي الخرج والدلم، وجرده من ملابسه وأقدم على تصويره.

وبعد ذلك، مرّ الجاني، بحسب “المناطق”، على نقطة تفتيش تقع عند بلدة الصحنة، فاستنجد الطفل برجال الأمن وحاول الخاطف الهرب من نقطة التفتيش؛ لكن لاحقته الدوريات الأمنية وأوقفته بالقوة الجبرية.

وتبين بعد إجبار الخاطف على التوقف أنه في حالة غير طبيعية، وأحيل بعد ذلك إلى شرطة محافظة الدلم التي تولت استكمال إجراءات القضية، تمهيداً لعرض الجاني على النيابة العامة.

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