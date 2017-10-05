4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

موسكو – واس :-

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم.

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