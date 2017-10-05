خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة
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