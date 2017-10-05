4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ يوجه بدعم الاتحاد بـ 10 ملايين.. وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي :-

أعلن الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ اتخذ 3 قرارات جاءت على النحو التالي:‏

‏أولا، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة برئاسة عبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة والدكتور خالد بانصر والدكتور سعود الرومي والأستاذ طارق كيال .

ثانيا ، تقديم إعانة بمبلغ ١٠ ملايين ريال لتسيير الأعمال بنادي الاتحاد .

ثالثا، ‏إنطلاقاً من الدعم الدائم والمستمر من ولي العهد لأبناء الشهداء، قرر رئيس مجلس الهيئة منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم .

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