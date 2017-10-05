5 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | العلياني لـ “وزير التعليم”: “مثل ما أستفزك مقال قينان أتمنى تستفزك مشكلة السيدات السعوديات وتسعى لحلها”

بتاريخ أنحاء الوطن ،ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC” نقداً لاذعاً لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بسبب تجاهله حل مشكلة سيدات سعوديات يعانين منذ 10 أعوام .

واستنكر العلياني رد وزير التعليم على قينان الغامدى وتفرغه له وتجاهل تعيين الخريجات على حد تعبيره .

وقال العلياني : “معالي الوزير مثل ما أستفزك مقال قينان أتمنى تستفزك مشكلة السيدات السعوديات وتسعى لحلها “.

وتابع : ” القضية لسيدات منذ سنوات يعانين،آخر تصريح ظهر للتعليم هو طي قيد معلم وأنتم من ابتعثتموه لملحقيتكم في باريس مبتعثينه ولا تعرفون من هو يعني أنتم أساس المشكلة والوزير بدل أن يتفرغ للوزارة يتفرغ لكتابة مقالات ويشتم هذا ويشتم ذاك”.

كما وجه نقداً حاداً للمتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، نتيجة تجاهله الرد على الاستفسارات منذ الخميس الماضي، محملاً الوزارة مسؤولية المعلم المتطرف الذي ابتعثته الوزارة لفرنسا وتفرغ لشتم السعودية.

وواصل حديثه قائلاً: “أنت ناوي تدخل بالإعلام ياهلا وسهلا عندك برنامج معالي المواطن قاعد يطرح لك مشكلة لها ١٠ سنوات لم تحل لم يحلها الذي قبلك ولا أنت، أنتم تريدونها شخصنة ولايوجد لدينا شخصنة ولا أعرف الوزير أنا أتحدث عن وزارة التعليم لاعن الدكتور أحمد العيسى عليك واجبات وعلى من تعينه “متحدث” أن يحترم الإعلام أما أن نُتهم أننا نغيب الأطراف الأخرى لن نسمح لكم بذلك”.

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