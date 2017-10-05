5 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الجبير يشرح لـ “رئيسة مجلس الاتحاد الروسية” كيف يتم تقديم القهوة عند العرب

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حديثا عفويا جرى بين وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، خلال لقاء بينهما على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا.

وأهدى الجبير، ماتفينكو، دلة قهوة وفناجين ومبخرة من نوع فاخر، وشرح لها طريقة الضيافة عند المجتمع السعودي، وطريقة تقديم القهوة والفرق بين تحريك فنجان القهوة ووضعه على الطاولة، وسط سعادة رئيسة البرلمان الروسي بالهدية التي قدمها لها الجبير.

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