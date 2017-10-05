شاهد .. حملة أمنية بعسير تُطيح بـ 80 مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية

(أنحاء) – متابعات : ــ
أسفرت حملة أمنية نفّذتها شرطة منطقة عسير في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني، عن الإطاحة بـ81 من المطلوبين على ذمة قضايا جنائية وحقوقية.
وشاركت في الحملة الدوريات الأمنية والمرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي، بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش: أسفرت الحملة عن ضبط ٤٨٦ من مجهولي الهوية، و16 متسولاً، و115 سيارة مطلوبة ومخالفة، و21 من مصانع الخمور، و145 حزمة قات، وتسجيل 2549 مخالفة مرورية.
وأضاف: الحملة شهدت ضبط 116 بلاطة حشيش، واثنين من الناقلين المجهولين، وثمانية أشخاص على ذمة قضايا مخدرات، وتوقيف 641 مخالفاً لنظاميْ الإقامة والعمل.
من ناحية أخرى، قام “القرزعي” بزيارة تفقدية للمحافظات الحدوية والنطاق الإشرافي مع منطقة جازان؛ حيث شملت الزيارة مقر شرطة محافظة سراة عبيدة، ومخفر شرطة وادي الحياة، ومركز شرطة الفرشة، ونقطة شني، ومركز شرطة الجوة.
واطلع على سير العمل، وتفقّد الآليات، وناقش سبل التطوير الأمني، واجتمع مع عدد من الضباط والأفراد، وحثهم على مضاعفة الجهود وتقديم الخدمة المُثلى للمواطنين وحفظ الأمن.