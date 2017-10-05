5 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»في يوم المعلم .. وزير التعليم يعلن تشكيل مجلس استشاري من معلمين ومعلمات
﻿

في يوم المعلم .. وزير التعليم يعلن تشكيل مجلس استشاري من معلمين ومعلمات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي : ــ

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن تشكيل مجلس استشاري برئاسته ويكون من معلمين ومعلمات يتم اختيارهم من إدارات التعليم، وينعقد المجلس بصفة دورية من أجل تعزيز مشاركة المعلمين الفاعلة والإسهام في تجويد عمل الوزارة.

جاء ذلك خلال احتفاء الوزارة باليوم العالمي للمعلم بعنوان: “تعزيز حرية التدريس وتمكين المعلمين”.

وأوضح وزير التعليم خلال المناسبة أن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في العملية التعليمية، وهم القادرون على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في حياة الطلاب، مقدما شكره وتقديره لأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة يعملون بكل جد واجتهاد لأداء رسالتهم السامية.

وأشار العيسى إلى أن المعلمون والمعلمات يمثلون أكثر من 60% من موظفي الدولة، وقد ‏حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على دعم مكانة المعلم بكافة الوسائل المعنوية والمادية، مؤكدا بأن الوزارة تهتم ونقدر المعلمين والمعلمات ونعتبر كل يوم في العام هو يومهم في إشارة منه إلى أن ساعة النشاط هي حرية للإدارات والمعلمين في تنفيذها .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق