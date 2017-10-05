5 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد مراسم استقبال الرئيس الروسي لخادم الحرمين الشريفين بالكرملين
﻿

فيديو | شاهد مراسم استقبال الرئيس الروسي لخادم الحرمين الشريفين بالكرملين

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالكرملين، وذلك لعقد قمة تاريخية بين الطرفين.

وشهد “الكرملين”، مراسم استقبال رسمية للملك سلمان، وتم عزف السلام الوطني للدولتين، وفي خلفيتهما العلم السعودي والروسي، فيما اصطف المسؤولون السعوديون والروس على الجانبين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، وصل إلى دولة روسيا الاتحادية، أمس (الأربعاء)، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف وسفير المملكة عبدالرحمن الرسي، ثم أجريت مراسم استقبال رسمية، وستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق