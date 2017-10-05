أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»“أوكسفورد” تجرد رئيسة ميانمار من جائزة حقوقية بسبب معاناة الروهينجا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يعقدان ل...بتاريخ
موسكو – واس : ــ استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم في قصر الكرملين بالعاصمة
-
فيديو | شاهد مراسم استقبال الرئيس الروسي لخاد...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
-
كأس العالم 2022 في قطر.. مونديال تفوح منه رائ...بتاريخ
(أنحاء) – منى سرحان :- تناول الكاتب “جوناثان ليو” خلال مقال له نشر بصحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية معاناة
-
“الكرملين”: التعاون العسكري وارد في أجندة لقا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف؛ أنه من المتوقع أن يكون