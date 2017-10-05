5 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تدعو المواطنين الراغبين شراء عقارات في المكسيك لأخذ التصريح اللازم من إدارة الشؤون القانونية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس : ــ

دعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في شراء عقارات في المكسيك لأخذ التصريح اللازم من إدارة الشؤون القانوينة بالخارجية المكسيكية .

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية تلقت مذكرة من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية المكسيكية بشأن (حق الأجانب في شراء عقارات في المكسيك والمتطلبات التي يجب الإيفاء بها بحسب المنطقة التي يرغبون التملك بها) بعد أخذ التصريح اللازم من إدارة الشؤون القانونية بالخارجية المكسيكية أو أي مكتب للخارجية داخل المكسيك بعد أن يتم استيفاء كافة الشروط المطلوبة لذلك وتقديم المستندات الواردة عن طريق الرابط: (http://sre.gob.mx/convenio-de-renucia-para-la-adquisicion-de-bienes-inmuebles-fuera-de-zona-restringida) , وللحصول على معلومات أكثر يمكن ذلك عن طريق الرابط: http://ser.gob.mx/tramites-y-servicios/constitucion-de-fideicomisos , وكذلك للاستفسار عن هذه الإجراءات عن طريق البريد الالكتروني التابع للإدارة القانونية في الخارجية المكسيكية: ([email protected] ) أو الاتصال على (36865234-36865100) تحويله رقم (6416) .

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