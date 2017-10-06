أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تؤكد الحرص على التعاون في أي جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“أرامكو” تبرم 5 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات ال...بتاريخ
موسكو – واس :- وقع رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، اليوم، خمس
-
“العمل” تمنح المنشآت التي تمارس نشاطات تختلف ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، عن منح مهلة 4 أسابيع اعتبارا
-
شاهد.. صور مهيبة لخادم الحرمين في اجتماع خاص ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً خاصاً
-
مرحلة جديدة من التكامل بين الطيران المدني الس...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- ترأس وفد المملكة العربية السعودية معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة