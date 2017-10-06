شاهد.. صور مهيبة لخادم الحرمين في اجتماع خاص بقصر الكرملين وبوتين يقدم الشاي للملك سلمان

(أنحاء) – متابعات :-
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً خاصاً في إحدى قاعات قصر الكرملين، مقر إقامة الرئيس الروسي في العاصمة موسكو.
واحتسى خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي أكواباً من الشاي، الذي حرص بوتين على تقديمه بنفسه لخادم الحرمين، الذي تُعد زيارته تاريخية بامتياز، حيث لم يسبق لأي ملك من ملوك المملكة أن أجرى زيارة إلى روسيا.
وحظي الاجتماع باهتمام وسائل الإعلام المختلفة، حيث أضفت فخامة المكان و”جلسة الشاي” المميزة معاني عدة على الاجتماع، الذي جاء بعد توقيع الطرفين اتفاقيات عدة في مختلف المجالات، ما يُعد دفعاً للعلاقات السعودية الروسية إلى مرحلة جديدة لم تشهدها من قبل.