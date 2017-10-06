6 أكتوبر 2017 مـ / موافق 16 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تمنح المنشآت التي تمارس نشاطات تختلف عن المسجل لدى الوزارة مهلة للتصحيح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، عن منح مهلة 4 أسابيع اعتبارا من الأحد المقبل، للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، لتعديل نشاطها إلكترونيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقًا للمنافسة العادلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك.

وأفاد أبا الخيل بأن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، مع القيام بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.

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