“العمل”: إصدار وثائق العمل الحر خلال أيام

(أنحاء) – متابعات :-
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة في إصدار وثائق العمل الحر لرواد ورائدات الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن برنامج العمل الحر سيمنح المواطنين والمواطنات الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية رخصاً لممارسة أعمالهم، بما يساعد على فتح مجالات جديدة للكوادر الوطنية.
وأبان أن البرنامج سيعمل على تسجيل أصحاب الأعمال الحرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيدفع الاشتراكات نيابة عنهم لمدة عام.
وكانت الوزارة أوضحت أن البرنامج يشمل أصحاب المهن الحرة كالأسر المنتجة، وأصحاب الحرف اليدوية، ومهن البيع الالكتروني، والنقل، والخدمات الكهربائية والالكترونية، والاستشارات القانونية، والترجمة، والتدقيق اللغوي والتصوير وصيانة الحاسب وغيرها.