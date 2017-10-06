6 أكتوبر 2017 مـ / موافق 16 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة: السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة لناشري الإشاعات التي تمس النظام العام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت النيابة العامة من إنتاج أو إعداد الإشاعات، التي من شأنها أن تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وإرسالها عبر الشبكة العنكبوتية، أو تخزينها بجهاز حاسب آلي.

وأكدت النيابة، أن إنتاج الإشاعات بالشكل المذكور أو إعدادها وتخزينها أو نشرها عبر شبكة “الإنترنت”، تعد من الجرائم المعلوماتية التي تقع تحت طائلة المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من تثبت إدانته بها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة حتى 3 ملايين ريال.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة أعلنت مؤخراً أنها ألقت القبض على 22 شخصا بينهم قطري، لمخالفتهم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث حاولوا تأليب الرأي العام وحرضوا على الدولة، ببث مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة، ويجري التحقيق معهم لمعرفة دوافعهم وارتباطاتهم.

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