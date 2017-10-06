6 أكتوبر 2017 مـ / موافق 16 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مميزات منظومة S-400 الروسية التي تعاقدت المملكة على توريدها

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تتميز منظومة الدفاع الصاروخي S-400 التي وقعت وزارة الدفاع السعودية عقوداً لتوريدها من روسيا بإمكاناتها المتعددة للاشتباك مع الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقالت مصادر إن هذه المنظومة والتي يطلق عليها اسم “انتصار” أو “الهادر” قادرة على الكشف والاشتباك مع أهداف على مدى 400 كلم، مبينة وفقاً لمواقع متخصصة في التسليح أنها قادرة على الكشف عن طائرات الشبح من على بعد 150 كلم، والاشتباك معها.

وأبانت أنه تم تزويد المنظومة بعدد 4 أنواع جديدة من الصواريخ يمكن حملها على شاحنة نقل وإطلاق واحدة، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول 48N6E3 قادر على قصف أهداف على مدى 230 كم.

وأشارت إلى أن الصاروخ الثاني “40N6” يبلغ مداه 400 كم، وهو مزود بإمكانية التوجيه بواسطة الرادار ويستخدم ضد طائرات “أواكس” وغيرها من الطائرات المدعومة بأنظمة تشويش.

وأوضحت أن الصاروخين الثالث والرابع من فئة الصواريخ الاعتراضية، وهي تنافس الصواريخ الأمريكية “باتريوت باك-3″، ويهدفان لتوفير نقطة دفاع حصينة ضد الهجمات الدقيقة وأسلحة قمع الدفاعات.

وذكرت أن طول الصاروخ 9M96 يصل إلى 4.75 متر، ويزن عند الإطلاق 333 كيلو جراماً، فيما تقدر أوزان الرؤوس الحربية له بــ24 كيلوجراماً، مشيرة إلى أن صواريخ المنظومة مجهزة بأنظمة توجيه داخلية، إضافة لراصد نشط للرادار.

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