7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»في صفقة بقيمة 15 مليار دولار.. أمريكا توافق على بيع منظومة “ثاد” الصاروخية للمملكة
﻿

في صفقة بقيمة 15 مليار دولار.. أمريكا توافق على بيع منظومة “ثاد” الصاروخية للمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، على إبرام صفقة مع المملكة لبيع منظومة صواريخ “ثاد” للدفاع الجوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من عقد المملكة صفقة لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس – 400”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن الصفقة التي اعتمدتها الحكومة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56 مليار ريال).

وأكدت الخارجية أن الصفقة تهدف لدعم الاستقرار في منطقة الخليج العربي في ظل التهديدات الإيرانية وغيرها من التهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تصب على المدى البعيد في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق