7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فرنسا تعاقب مدخني السيجارة الإلكترونية بغرامة 35 يورو

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

مع بداية شهر أكتوبر الجاري، تبدأ الحكومة الفرنسية في تنفيذ قانون أقره البرلمان، ينص على معاقبة مدخني السيجارة الإلكترونية بدفع غرامة قدرها 35 يورو، وذلك في أماكن العمل ووسائل النقل العام والمدارس لما لها من أضرار على الصحة العامة مثلها مثل السيجارة العادية.

يذكر أن هذا القانون استثنى من لديهم مكتب خاص في المؤسسة أي أنه بعيد عن العاملين.

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