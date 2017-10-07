7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“جزائية جدة” تدين “سفاح القطط” بالإخلال بالقيم الدينية وإثارة الرأي العام.. وتحكم عليه بالسجن والغرامة | فيديو
﻿

“جزائية جدة” تدين “سفاح القطط” بالإخلال بالقيم الدينية وإثارة الرأي العام.. وتحكم عليه بالسجن والغرامة | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قضت المحكمة الجزائية في جدة، الخميس، بالسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على شاب ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، إضافةً إلى مصادرة سلاح بدون ترخيص كان بحوزته، لمخالفته نظام جرائم المعلوماتية.

وأدانت الجزائية الشاب بمخالفة النظام، عبر إنتاج وتخزين وإرسال مواد مصوّرة مخلة بالقيم الدينية والآداب العامة، وإثارة الرأي العام من خلال نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي، كما تم إيقافه على ذمة القضية، مع مصادرة جهازه الجوال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الإلكتروني “سناب شات” ومصادرة سلاح من نوع بندقية ساكتون هوائية، حسب “سبق”.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة أمر شرطة المنطقة بالقبض عليه، والتحقيق معه، وتطبيق العقوبات بحقه، منذ قرابة الشهرين، بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة يقتل مجموعة من القطط مستخدماً بندقية صيد هوائية، أثارت موجة غضب في وسائل التواصل الاجتماعي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق