7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الرياض .. “مفحط” يطير خارج سيارته وينجو بأعجوبة بعد اصطدامه بعمود لافتة

بتاريخ حوادث ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مقطع فيديو حادثا مروعا، وقع فجر الجمعة في مدينة الرياض، لشاب يمارس التفحيط بأحد الشوارع، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود كهربائي بشكل عنيف.

وأظهر المقطع المصور الشاب وهو يقود السيارة بسرعة كبيرة ويمارس التفحيط إلا أنه لم يستطِع أن يسيطر على مركبته، ما أدى إلى اصطدامه بعنف بعمود كهربائي وانقلاب السيارة.

وأبان المقطع قائد السيارة وهو يطير خارج السيارة بعد ارتطامها بالعمود الكهربائي، وقد نجا بأعجوبة من حادث خطير.

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