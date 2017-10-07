7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الكرملين يعلق على تعطل سلّم الطائرة أثناء استقبال الملك سلمان في موسكو | فيديو

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن الكرملين، أن السلّم الكهربائي الذي تعطّل أثناء نزول خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، من الطائرة الملكية التي أقلته من الرياض في مطار “فنوكوفو” بموسكو، أحضره الجانب السعودي معه .

وقالت إيلينا كريلوفا، السكرتير الصحفي للإدارة الرئاسية في الكرملين، إن هذا السلّم الكهربائي الذي توقف فجأة أثناء نزول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من طائرته الملكية في مطار فنوكوفو في موسكو، شحنه الجانب السعودي معه من الرياض، وإن الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية لا تستخدم هذا النوع من السلالم الأجنبية على الإطلاق ، حسب “روسيا اليوم”.

وبدا واضحاً في مشاهد الفيديو التي التقطت لوصول الملك سلمان إلى موسكو في أول زيارة له إلى روسيا، كيف تعطّل فجأة السلّم الكهربائي الذي كان ينزل عليه لملاقاة مستقبليه من المسؤولين الروس، مما اضطر الملك لمتابعة نزوله سيرا على الأقدام .

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