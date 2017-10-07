7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قينان الغامدي: التطرف والخلايا الإرهابية إنتاج مدارسنا وحلقات التحفيظ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح الكاتب قينان الغامدي، أن عدم الاهتمام بالتعليم وضعف المستوى المهنى لدى بعض المعلمين والمعلمات كان سببا فى إخراج جيل متطرف وأصاحب أفكار متشددة.

وقال “الكاتب”، فى لقاء له، نشرته صحيفة المدينة، أن “التطرف والأفكار المتشددة لم تأتِ لأولادنا وبناتنا من الهواء الطلق، ولم تأتِ كذلك من المنهج في المدارس؛ وإنما جاءت من المعلمين والمعلمات”.

وتابع: “التعليم لدينا فشل بسبب عدم وجود اهتمام كبير بالتعليم، وبسبب وجود التنظيمات السرورية والإخوانية وبعبثهم في المناهج منذ الستينيات”، مضيفا هناك معلمين ومعلمات يعانون من الضعف المهنى وثقافتهم ضحلة، وفى حاجة للتدريب.

وأضاف “الغامدى”: الفكر المتطرف المتشدد أخرج جيل إرهابى يفجر نفسه فى أقاربهم ورجال الأمن وكذلك الآمنين، قائلا “فهو إنتاج مدارسنا، وحلقات التحفيظ، وعلينا ألا ننكر هذا، فهذه حقائق على الأرض ومثبتة”.

مشيرا أن التعليم مهم لأى شعب فى العالم وبه تستطيع الدولة التقدم، مستشهدا بقول الرئيس السنغافوري “أنا دربت المعلمين والمعلمات ودعمتهم وهذا الدعم والاهتمام جعل سنغافورة من أهم الدول في العالم المتقدم”.

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