7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كتّاب تكهّنوا بالمستقبل!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

جوزيف كونراد، الروائي البولندي الأصل، كان يعمل بحاراً بسيطاً ولجأ في العشرين من عمره إلى بريطانيا ليطلب فيها اللجوء السياسي ويحصل عليه، ورغم كونه وقتها لم يكن يفقه من اللغة الإنجليزية شيئاً إلا أنه نشر أول رواياته بعد ذلك التاريخ بعشرين عاماً باللغة الانجليزية. والطريف أنه ظل حتى وفاته يكتب بالإنجليزية رغم أنه كان يتحدث بها بلكنة بولندية واضحة تثير الاستغراب لدى كل من يقرأ أدبه الفصيح ولسانه المعوجّ!

والغريب في أدب جوزيف كونراد أنه من الحالات النادرة التي اشتهر فيها أدب روائيّ ما، بعد وفاته بعشرات السنين. فعندما كتب كونراد روايته الشهيرة (قلب الظلام) قبل مئة عام لم تحظ بنفس الشهرة والمكانة التي تحظى به الآن، والسبب كون فكر كونراد يعتبر من الفكر الاستشرافي للمستقبل، أي الفكر الذي يقرأ المستقبل بوضوح لا يظهر إلا حين يحين ذلك المستقبل لكنه يكون غريباً وشاذاً أو غامضاً وقت نشره.

فقد ظهر كونراد في أوجّ فترة الاستعمار وكل ما مر بها من إذلال وتحقير للمستعمر(بكسر الميم) ، لكنه كان وعلى عكس التيار آنذاك، يصف الموقف بكل إنسانية وحياد وإن لم يشر صراحة إلى الظلم الشنيع والتجاوزات اللاإنسانية من المستعمرين.

يشابهه في هذا الكاتب الإنجليزي الكبير جورج أوريل في روايتيه (مزرعة الحيوانات) و (1984) ، فقد اشتهرت رواياته هو الآخر بعد صدورها بسنوات طويلة كونها أيضاً كان استشرافية للمستقبل، فرواية مزرعة الحيوانات تصف ثورة شعبية حيوانية يقودها الخنزير الحكيم العجوز (ميجور) ضد الديكتاتورية المتمثّلة في شخص صاحب المزرعة البريطاني، وما إن تنجح الثورة الشعبية حتى تسقطها مجموعة جديدة متمردة من الخنازير كثورة مضادة وتستمر الأحداث وكأنها تصف ما حصل لاحقاً في معظم ثورات العالم. أما رواية 1984 للكاتب نفسه فتصف بكل دقة مشاكل الأنظمة الديكتاتورية من قمع و تزوير للحقائق، كما تصف حقيقة الطبقات المسحوقة والطبقات المتنفذة وعلاقتها بالنظام.

أما عربياً فلم يتكهن كاتب بما وصل إليه العالم العربي مثل عالم الإجتماع العراقي (علي الوردي) ، والذي حذر مراراً وتكراراً في كتبه الممتعة جداً (وعّاظ السلاطين) و (مهزلة العقل البشري) من انهيار الشعوب العربية بسبب الحروب والاحتقان الطائفي والمذهبي والعنصري.

قد يكون بيننا الآن من يستشرف المستقبل السياسي والاجتماعي إما بتحليل أو بأدب، لكن للأسف لن نستطيع التعرف عليهم وعلى قدراتهم التكهنية بل من سيتعرّف عليهم هم الأجيال اللاحقة، هذا إن كان بيننا متكهن جيد للمستقبل الآن!

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