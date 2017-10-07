7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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باب ما جاء في “القهوة”!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بالطبع كلكم تعرفون “القهوة”، ومن منا لا يستمتع بارتشاف فنجان القهوة العربية حتى وإن لم يكن من مدمنيها مثلي..

الذي لا يعرفه الكثير أن هذا المشروب العالمي اليوم الذي نحرص أن يكون في مقدمة الضيافة.. كان شاربه ومتعاطيه يُجلَد في مكة والقاهرة وأنقرة!!، فهي في ذات الوقت شأنها شأن كل جديد، فقد ذكر كتاب “الكواكب السائرة” أن العلماء اختلفوا في أوائل القرن العاشر في القهوة حتى ذهب البعض إلى تحريمها، وتسبب ذلك في إغلاق المقاهي في مكة عام 1511م، وتم تحطيمها في القاهرة أيضاً.. حتى انتهى المطاف بفتوى جوازها من علماء الأزهر.

فالقهوة التي نستمتع بها اليوم كانت محرمة؛ ربما السبب يعود إلى أن حانات الخمر كانت تكثر فيها القهوة لذا ارتبط عند الناس أن القهوة لها علاقة بالخمر، وربما السبب أن الخمرة عرفت باسم القهوة.

* يقال إن أول اكتشافها كان عن طريق أحد رعاة الأغنام الذي تنبه إلى أن أغنامه تبقى متيقظة في الليل بعد تناولها لنبتة معينة.. فقام الراعي بتجريب هذه النبتة وأكل من حبوبها، فنشط.. هذا الراعي قيل إنه عربي وقيل إنه أفريقي من بلاد الحبشة.. وتم نقل هذه النبتة إلى اليمن ومنها إلى أنحاء العالم.. وللدكتور عيد اليحيى في برنامجه “على خطى العرب” رأياً آخر حيث يقول: يعود اكتشاف القهوة إلى رجل اسمه “العيدروس” يمني صوفي، عاش في الجبال قرب قرية “مخا” اليمنية، فلما رأى حبات البن الحمراء تذوقها فأحس بالنشاط، فاستحسنها وعلمها لأتباعه.

* “الموكا” من أفضل أنواع القهوة وهي تحريف من “قهوة المخاء” نسبة إلى الميناء اليمني الشهير (المخا). ويعتبر هذا الميناء الأول الذي انطلقت منه تصدير البن إلى العالم.

* من حيث الصحة.. هناك فوائد صحية لتعاطي القهوة فهي منشطة للتفكير وترفع مستوى الطاقة والتركيز وتحسين المزاج.. لكن ينبغي التوسط في شربها، فالإفراط في شرب القهوة له أضرار صحية.

* في اليوم العالمي للقهوة كل مغرد يعبر عن حبه وعشقه لهذا المشروب..

القهوة سيدة الأوقات ورفيقة المزاجات.. القهوة علاج لكل مزاج سيئ.. خير جليس في الزمان “قهوة”.. مغردة تقول: القهوة والمطر والقراءة أشياء تخبرنا أن السعادة ليست بحاجة إلى البشر.. آخر يرى أن من آداب القهوة استنشاق رائحتها كي تداعب خلايا رأسك.. القهوة صانعة للهدوء وقادرة على مشاركتنا اللحظات.. يقول “عبدالله الغذامي” في تعليقه على اليوم العالمي للقهوة: يوم واحد عالمي.. وباقي الأيام لي، هكذا هو العقد والعهد بيننا.

* عرفت البشرية من القهوة ألوناً، وأعظمها مكانة القهوة السادة، ولذلك اشتهر عند الناس قولهم: السادة للسادة”.. وأهم ما يتعلق بطقوس شربها أنها لا تشرب إلا بمزاج عالٍ، ولا تشرب شرب الحليب والشاي، وعند بعض الناس أنها لا تشرب إلا بالفنجان.

* القهوة مرتبطة بالمثقفين، وقد وردت في الأدب الحديث، فهي بلا منازع مشروب الجمال الأدبي والذوق الفني، ومن ذلك ما ورد عند الشاعر العربي في وصف القهوة:

أنا المحبوبة السمرا

وأجلى بالفناجينِ

وعود الند لي عطرٌ

وذكري شاع في الصينِ

ولكم تحياااااتي

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