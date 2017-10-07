7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الفصول المهترئة لا تُبكي يامعالي الوزير
﻿

الفصول المهترئة لا تُبكي يامعالي الوزير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لا أدري لماذا يصر وزير التعليم على استفزاز المعلم بتصريحاته المتكررة بوصفهم الشكاؤون البكاؤون ، والأكثر غرابةً أنه كرر هذا الوصف في إحتفال الوزارة بيوم المعلم العالمي عندما تحدث بأن الشكاؤون البكاؤون فئة قليلة في التعليم ! لا ندري من يقصد معالي الوزير وأي فئة قليلة هذه التي يعنيها ، هل هم المعلمون الذين يقفون بالساعات في فصول مهترئة وغير مكيفة ، أم الذين يقطعون المسافات الطويلة وسط الصحاري وبين الجبال للوصول إلى مدارسهم ، فجميع من أشرت إليهم لم يبكون يوماً ويشكون البيئة المدرسية الغير صحية للدراسة بل يقومون بواجبهم على أكمل وجه ، ولا أدري كيف وصلت الشكوى وأغلب المدارس النائية لاتوجد بها شبكة للإتصالات فكيف وصلتك تلك الشكاوى !!

هل تقصد بهذا الوصف يامعالي الوزير المعلمات المغتربات بعيداً عن أسرهن فالبعض منهن انتقلت إلى جوار بارئها في حوادث أليمة سابقة وهن في طريقهن للمدارس النائية  والبكاء والدموع التي وصلتك هي حزن أمهاتهن على رحيلهن وما أصعب الفراق.

أريد أن أذكركم يامعالي الوزير بحادثة الدائر ومقتل الستة معلمين هل لازال أقارب المتوفين يشتكي ويبكي فرافقهم ،ويرسل دموعه لمعاليكم تعبيراً عن الحزن والأسى ، أم أن قصتهم طويت إلى الأبد ، هل تم تأمين مدارس المملكة ومكاتب التعليم بالحراس حتى لاتتكرر المآسي والدموع مرة أخرى أم أنها بالنسبة إليكم تعد قليلة ولاتحتاج لاهتمام، علمنا يامعالي الوزير من هم الشكاؤون البكاؤون فقد أصبح المعلم محل تهمة البكاء والشكوى بعد أن الصقت به هذا الوصف وأرى أن يتم حصر الشكاؤون البكاؤون في غرف خاصة بعيداً عن غرف المعلمين حتى لاتنتقل العدوى إلى الأكثرية ويصبح شعارهم أنا الشاكي انا الباكي أنا الحساس.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • جامعة الوسواس

    بتاريخ

    ابتداءً من سؤالها التقليدي المشهور ذلك الزمان للطلاب في المقابلات الشخصية:(أنت أخواني..أم تبليغي؟!)ليتم تصنيفهم مبكراً وتوجيههم للتخصصات وقبولهم

  • استعدوا لدفع الديات .. فالأبطال حققوا الإنجاز...

    بتاريخ

    مؤكد أن العنوان غريب .. ولكن ستزول الغرابة حين تعلمون أن الأبطال في مملكتنا ليسوا أولئك الذين يرابطون

  • أتعبتهم يا ابن سلمان

    بتاريخ

    في رمضان السنة الماضية كتبت مقالاً في صحيفة عكاظ عن الدولة السعودية الرابعة التي أسس لها الملك سلمان

  • باب ما جاء في “القهوة”!

    بتاريخ

    بالطبع كلكم تعرفون “القهوة”، ومن منا لا يستمتع بارتشاف فنجان القهوة العربية حتى وإن لم يكن من مدمنيها

إضافة تعليق