أتعبتهم يا ابن سلمان

بتاريخ أكتوبر 7, 2017

ابتداءً من سؤالها التقليدي المشهور ذلك الزمان للطلاب في المقابلات الشخصية:(أنت أخواني..أم تبليغي؟!)ليتم تصنيفهم مبكراً وتوجيههم للتخصصات وقبولهم