جامعة الوسواس

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
استعدوا لدفع الديات .. فالأبطال حققوا الإنجاز...بتاريخ
مؤكد أن العنوان غريب .. ولكن ستزول الغرابة حين تعلمون أن الأبطال في مملكتنا ليسوا أولئك الذين يرابطون
-
أتعبتهم يا ابن سلمانبتاريخ
في رمضان السنة الماضية كتبت مقالاً في صحيفة عكاظ عن الدولة السعودية الرابعة التي أسس لها الملك سلمان
-
الفصول المهترئة لا تُبكي يامعالي الوزير...بتاريخ
لا أدري لماذا يصر وزير التعليم على استفزاز المعلم بتصريحاته المتكررة بوصفهم الشكاؤون البكاؤون ، والأكثر غرابةً أنه
-
باب ما جاء في “القهوة”!بتاريخ
بالطبع كلكم تعرفون “القهوة”، ومن منا لا يستمتع بارتشاف فنجان القهوة العربية حتى وإن لم يكن من مدمنيها