7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سيدة تُدخل سيارة في حاوية بالدمام.. أثناء تعلم القيادة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود سيارة داخل حاوية، فيما أشار مصور المقطع إلى أن جارتهم كانت تقودها، أثناء محاولتها تعلم القيادة.

وكشف مصور المقطع، الذي قال متداولوه إنه صور في مدينة الدمام، أن جارته أخذت سيارة والدها، كي تقودها، وانتهى بها المطاف إلى إدخالها في حاوية.

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