7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قصة مدرب سعودي يقود الحافلة ويقوم بأعمال النظافة في أحد الأندية براتب 2500 ريال

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

 كشف علي الفضلي المدرب الوطني السابق لنادي الشهيد في محافظة محايل عسير عن معاناته مع النادي، حيث نجح في قيادة الفريق الأول وتتويجه لأربعة مواسم متتالية، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، حين أبعد من قبل إدارة النادي بشكل نهائي.

وقال الفضلي:” أنا المدرب وسائق الباص إضافة إلى كوني مدرباً للحراس، كل تلك المهام قمت بها إبان تواجدي كمدرب للفريق الأول، دون أو توفر الإدارة تلك المستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى أننى كنت أقوم بتنظيف النادي بعد فراغ اللاعبين من التدريبات لعدم وجود عمال نظافة به”.

وأشار إلى أن ضعف الميزانية وعدم دعم الإدارة جعل الفريق يعيش أوضاعاً مأساوية، وضرب مثالا قائلاً:” في أحد المباريات وبسبب ضعف الميزانية نام تسعة لاعبين في غرفة واحدة في أحد الشقق “. لافتاً إلى أن راتبه كان 2500 ريال .

يذكر أن نادي الشهيد من محافظة محايل عسير، يعيش أزمة خانقة منذ سنوات تسببت في عدم تحقيق طموحات محبيه الذين يحلمون بتحقيق أفراح كروية تسجل في تاريخ النادي الذي يعيش العقد الرابع من عمره، ولم يستطع أن يتواجد في حياته تحت الأضواء الأكثر احترافية، في كافة الفئات السنية ( فريق أول – أولمبي – شباب ) .

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