أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ارتفاع معدل السمنة بنسبة 70% في المملكة.. تعرّف على الأسباب والمخاطر
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