7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ارتفاع معدل السمنة بنسبة 70% في المملكة.. تعرّف على الأسباب والمخاطر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الجمعية السعودية للغذاء والتغذية عن ارتفاع معدل السمنة وسط سكان المملكة بنسبة 70%، لافتة لما تسببه السمنة من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد بن صالح العمري، أن السمنة تتسبب في ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مثل السكر من النوع الثاني، وارتفاع الضغط وزيادة الكولسترول، وأمراض القلب وتصلب الشرايين، والذبحات، وصعوبات التنفس، وأمراض النوم، وتآكل المفاصل، وغير ذلك من الأمراض.

وقال الدكتور العمري إن ارتفاع معدلات السمنة بالمملكة يعود لعدة أسباب منها، تحسن مستوى المعيشة في المملكة، وتغير النمط الغذائي وكثرة الأغذية المحتوية على النشويات والسكريات والدهون، ما يسهم في زيادة السعرات الحرارية المطلوبة لجسم الإنسان، بالإضافة لعدم ممارسة الرياضة، والجلوس الطويل والخمول، والاعتماد على وسائل المواصلات المريحة، وغيرها من الأنماط الحياتية غير الصحيحة، وفقاً لـ”الرياض”.

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