صور | الشعب الروسي يزور المملكة في دقائق عبر رحلة افتراضية

(أنحاء) – متابعات :-
تفاعل الشعب الروسي بمختلف أطيافه مع فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو في مقر نيومانيج للمعارض، حيث انتقلوا من روسيا إلى المملكة العربية السعودية في دقائق معدودة، واطلعوا على تاريخها وحضارتها عبر رحلة جذبت حواسهم بوسائط افتراضية اعتمدت على استخدام تقنية الواقع المدمج أو مايطلق عليها ( الواقع المعزز Augmented Reality ) .
واستطاعت هذه التقنيات التي تعد ضربا من ضروب الخيال العلمي في العروض التثقيفية المشوقة أن تلفت وجدان الزائر عبر أسلوب بصري وسمعي في آن واحد تمثل في مشاهدة : الدرعية، وبيت نصيف، ومدائن صالح المسجلة في قائمة التراث العالمي، مع تسليط الضوء في عرض خاص على مكة المكرمة مصحوبة هذه العروض بشرح باللغات : العربية، والإنجليزية، والروسية.
ووقف الزائر الروسي كثيرًا أمام عروض مكة المكرمة الافتراضية، وحرص الجميع على الانتظار أمام شاشة العرض من أجل أن يحضوا برؤية مكة المكرمة في الماضي، وما شهدته من تطور عبر الأزمان حتى العهد السعودي، بما في ذلك المشروعات التي نفذت في الحرم المكي، وكسوة الكعبة، وسقيا زمزم .
وتمكن زوار المعرض منذ انطلاقته من مشاهدة الدرعية القديمة والحديثة التي لعبت دوراً محورياً في التاريخ السياسي للمملكة كونها تمثِّل عاصمة الدولة السعودية الأولى ، وذلك عبر دمج المعلومات الافتراضية مع العالم الواقعي .
كما شاهدوا بيت نصيف الذي بني في وسط جدة عام 1872م، وتجولوا داخل أروقته التي تعبر عن حقبة تاريخية من حقب تطور الفن المعماري القديم في الحجاز، ونزله الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إبان دخوله جدة، ووقع فيه عدد من الاتفاقيات مع السفراء ومندوبي مختلف البلدان، ناهيك عن مشاهدة مدائن صالح المعبرة عن زمن النبوة .