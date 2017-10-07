7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الشيخ المطلق للشباب: اطلبوا الرزق في الأعمال الحرة ولا تنتظروا الوظيفة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق الشباب للتحرك وطلب الرزق في الأسواق من خلال ممارسة الأعمال الحرة، وعدم الركون وانتظار الوظيفة.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة الأولى: “الآن بعض الناس يعتقد الرزق في الوظيفة، يا إخواني تحركوا، والله في أسواقنا خير وعيشة”، مبيناً أن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن تدر دخلاً جيداً للشباب مثل بيع الخضار والفواكه، والعمل بالحراج، والنقل بالسيارات.

وأشار إلى أن الكثير من الوافدين الذين يعملون بالمملكة يعملون ويتكسبون، داعياً الشباب للسعي لطلب الرزق في الأعمال الحرة، مبيناً أنه يعرف موظفين يقومون بالاقتراض من إخوانهم الذين يمارسون الأعمال الحرة.

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