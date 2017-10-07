7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“آبل” تحقق في تقارير عن انتفاخ في بطاريات “آيفون 8 بلس” | صور

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أفات تقارير إعلامية أن شركة “آبل” (AAPL.O) تحقق في تقارير تحدثت عن أن بطاريات جوالها الجديد “آيفون 8 بلس” تتعرض لانتفاخ يؤدي إلى انفصال الشاشة عن الجهاز.

وأوضحت أن سيدة تايوانية ومواطنا يابانيا نشرا صورا للبطارية المنتفخة، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

من جهتها ردت المتحدثة الرسمية باسم “آبل” لـ”ماكرومرز” بأن الشركة أُخطرت بهذا العيب الفني وأنها تبحث في الأمر بعناية.

يُذكر أن مشكلة البطاريات قد تم تسليط الضوء عليها في أعقاب انفجار بطارية جوال “سامسونج جالاكسي نوت 7” لتستدعي الشركة ملايين الوحدات عالميا.

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