7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»القوى العاملة: 77% من التأشيرات الصادرة من وزارة العمل للقطاع الخاص لم تستخدم
﻿

القوى العاملة: 77% من التأشيرات الصادرة من وزارة العمل للقطاع الخاص لم تستخدم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف تقرير القوى العاملة بالمملكة الخاص بالربع الثاني من 2017 عن إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن نحو 192 ألف تأشيرة لمؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن نحو 77% من تلك التأشيرات لم تستخدم من الجهات التي أصدرت إليها.

وأوضح التقرير أن مجموع التأشيرات المستخدمة من قبل القطاع الخاص بلغ نحو 40 ألف تأشيرة، 4% منها كانت للإناث والباقي للذكور، حسب “الوطن”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق