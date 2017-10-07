مختص يكشف أسباب الهجمات الإلكترونية المتواصلة على قطاعات المملكة.. طرق تفاديها

(أنحاء) – متابعات :-
رصد مختص في أمن المعلومات يدعى “سامر عمر”، الأسباب التي جعلت من المملكة أكثر الدول تعرضاً لتهديدات الهجمات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الهجمات الإلكترونية لا تتوقف على القطاعات الحكومية والمالية بالمملكة.
وأوضح أن هناك 3 أسباب جعلت المملكة في صدارة الدول التي تتعرض لهجمات إلكترونية وهي التصور العام بامتلاك المملكة ثروة عالية، إلى جانب الصراعات الإقليمية، وكذلك معدل إصابة منظومة الأمن المعلوماتي على مستوى المنطقة العربية مرتفع بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار المترتبة على الدول؛ بسبب الهجمات الإلكترونية في مقدمتها الخسائر المالية وفقدان السمعة والأثر التشغيلي، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني المعلوماتي العربي لتجنب الوقوع ضحية للهجمات، بالإضافة إلى حماية كلمات المرور، والحذر من استعمال الوثائق المعتمدة والسرية عند استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني، وفقاً لـ”المدينة”.