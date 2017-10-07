7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تأسيس أكاديمية متخصصة في حراسة المرمى بالرياض.. والحارس الألماني “أوليفر كان” يتولى إدارتها

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قررت الهيئة العامة للرياضة، تأسيس أكاديمية متخصصة في مركز “حراسة المرمى”، على أن يتولى الإشراف عليها وإدارتها الحارس الألماني أوليفر كان.

ووقع رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ أمس (الجمعة)، عقداً مع الحارس أوليفر كان، لتولي الأكاديمية التي ستحمل مسمى “أوليفر كان الدولية”، بحيث يكون مقرها الرياض وتكون متاحة لكل المستفيدين والراغبين في مختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء الأكاديمية تطوير مستويات لاعبي كرة القدم وبنائهم بناءً مناسباً يتوافق مع أحدث أساليب كرة القدم وتطورها، وتحقيقاً لصناعة جيل رياضي متفوق في هذه اللعبة الشعبية.

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