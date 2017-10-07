أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»برنامج الزيارات العالمية لمركز الملك سلمان للشباب يصل العاصمة الفرنسية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تحت رعاية جامعة المؤسس .. مؤتمر “للتعليم” ينا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تنظم شركة الخليج للمعارض والمؤتمرات المحدودة تحت رعاية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة خلال
-
احتفاء باليوم العالمي للمعلم.. تعليم العرضيات...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ احتفت مدارس تعليم البنات بالعرضية الشمالية يوم الخميس الماضي 15 محرم بيوم
-
مختص يكشف أسباب الهجمات الإلكترونية المتواصلة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد مختص في أمن المعلومات يدعى “سامر عمر”، الأسباب التي جعلت من المملكة أكثر
-
القوى العاملة: 77% من التأشيرات الصادرة من وز...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف تقرير القوى العاملة بالمملكة الخاص بالربع الثاني من 2017 عن إصدار وزارة العمل