احتفاء باليوم العالمي للمعلم.. تعليم العرضيات الشمالية يحتفي بمعلماته ببطاقات الخصم والورود

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ
احتفت مدارس تعليم البنات بالعرضية الشمالية يوم الخميس الماضي 15 محرم بيوم المعلم العالمي تحت شعار حرية التدريس وتمكين المعلمين حيث تعددت الفعاليات والبرامج والانشطة المدرسيه في تكريم المعلمات وبادر مكتب التعليم بالعرضية الشماليه بنات الى توزيع ٥٤٨ ورده لكل معلمة بالقطاع وحرص المكتب على استثمار الشراكات المجتمعيه وتقديم بطاقات تخفيض للمعلمة بنسبة ١٠ ٪ عند الشراء لعدد من المراكز التجاريه وتقديرا لدور المعلمات ولما تبذله صانعة الاجيال من جهد وعطاء فقد سارعت عدد من الطالبات واولياء امورهن بمدارس القطاع الى تكريم معلمات مدارسهن في ابهى صورة من صور الوفاء ..اعترافا وتقديرا لدور المعلم ومكانته.
هذا وقد قدمت رئيسة الشؤون التعليمية بالعرضية الشماليه الاستاذه حمده زيدي القرني شكرها وتقديرها لمعلمات المدارس على الجهود المميزه و المقدمة منهن وباركت لهن تقديم هذه الرسالة السامية، وهذا العطاء المحفوظ في القلوب ، فالمعلمة المتميزة تزرع اثراً يبقى محفورا في ذاكرة الطالبة لاينسى .. وبقدراتها وبابداعاتها تحدد مستقبل طالباتها، وترسم معالمه ، وتبني جيلا صالحا معتزا بدينه ووطنه.
الجدير بالذكر أن الاحتفاء بيوم المعلم تحتفل به أكثر من مئة دولة ويهدف إلى الإشادة بدور المعلمين في العالم،وكانت اليونسكو قد اعتمدت في عام 1994 يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول يوماً عالمياً للمعلمين وذلك احتفالاً بالخطوة الكبيرة التي اتخذت لصالح المعلمين يوم 5 أكتوبر عام 1966، عند اعتماد التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن حالة المعلمين خلال مؤتمر حكومي دولي خاص عقدته اليونسكو في باريس، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .