7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحت رعاية جامعة المؤسس .. مؤتمر “للتعليم” يناقش الابثعاث والاستثمار التعليمي بدبي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تنظم شركة الخليج للمعارض والمؤتمرات المحدودة تحت رعاية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة خلال فترة ( 22 _  23 أكتوير ) مؤتمر التعليم والإبتعاث في دورته الثانية بأكاديمية الأمارات للضيافة التابعه لمجموعة جميرا قروب ودبي القابضة. لمناقشة العديد من النقط المحورية في التعليم والإبتعاث ؛ وإبتعاث الطلاب أقليمياً وخارجياً.

ويهدف المؤتمر مناقشة إتاحة فرص الأبتعاث التعليمي في جامعات عالمية خليجية ؛ كما يناقش المؤتمر من خلال الجمع بين القطاع العام والخاص التعليمي النتائج المتوقعة من الإستثمارات في مجال التعليم  والإستثمار في الطلاب والكادر البشري للإبتعاث والدراسة الخارجية وإمكانية وضع برامج تؤدي لترابط الدراسة مع حاجة سوق العمل الخليجي.

ويستضيف مؤتمر التعليم والإبتعاث بدبي وزارة التعليم السعودية ورؤساء اقسام الإبتعاث التعليمي من المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية  وأكثر من 40 موسسة تعليمية ووفد تعليميى رفيع  المستوى من دول البحرين وعمان ونجيريا وكردستان وأذربيجان وروسيا بالاضافة للوفد الإماراتي المسؤول عن الابتعاث والمنح الدراسية، وعدد من الدول التي لديها فرصة الإبتعاث التعليمي حيث يتيح المؤتمر الفرصه للجهات التعليمية من مدارس وجامعات داخليه وعالمية من أمريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول ليلتقوا مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصه ويتم النقاش حول خططهم الخاصه بالتعليم.

جدير بالذكر أن مؤتمر التعليم والابتعاث الأول المنعقد في لندن ( 16  – 17  ) نوفمبر 2015 من قبل شركة الخليج للمعارض والمؤتمرات المحدودة ناقش أهمية المنح الدراسية واستضاف مشاركين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أهمية المنح الدراسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي.  وقد عُقد الحدث الثاني في أبو ظبي تحت رعاية صاحب المعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس وزارة الثقافة والشباب والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية وزاره التعليم الاماراتية بالتعاون مع مجلس ابوظبي للتدريب المهني وحضر ما يزيد عن250 من ممثلي الجامعات.

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