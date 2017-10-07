أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»الراجحي: زيارة خادم الحرمين لروسيا تمخضت عن نتائج جيدة تصب في صالح تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة
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