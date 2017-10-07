7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الراجحي: زيارة خادم الحرمين لروسيا تمخضت عن نتائج جيدة تصب في صالح تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي النتائج الإيجابية للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا أنها تأتي في إطار تحقيق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون التاريخي في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية بما يعزز أهداف رؤية المملكة “2030”.

وذكر الراجحي بمناسبة اختتام برنامج هذه الزيارة التاريخية: “تكتسب أهمية هذه الزيارة لما تتمتع به روسيا سياسيا واقتصاديا من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم المتقدمة”، مبينا أنها تأتي امتدادا للزيارات الناجحة لولاة الأمر والتي حققت اثارا إيجابية في جذب الاهتمام العالمي، وفتح افاق واسعة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد أن الزيارة تمخضت عن نتائج جيدة تصب في صالح تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث حظي الجانب الاقتصادي والاستثماري بأهمية كبرى، إذ شهدت الزيارة أيضاً لقاءات مكثفة من الجانبين الحكومي وقطاع الأعمال السعودي اثمرت عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والصفقات التجارية والاستثمارية والتي سوف تنعكس ايجاباً على حجم التبادلات التجارية وزيادة فرص تنويع مصادر الدخل، وذلك بتطوير الصناعات وبناء شراكات في مختلف مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتقنية، خصوصا وأن ‏رؤية 2030، حملت في طياتها مشروعات اقتصادية وتنموية طموحة، وتحتاج لشراكات كبيرة مع الاقتصاديات المتقدمة.

كما لفت الراجحي للمناقشات الإيجابية التي شهدها منتدى حوار الرؤساء التنفيذين السعودي الروسي، بمشاركة 200 شركة سعودية وروسية، ومنتدى الاستثمار السعودي الروسي، فضلاً عن اجتماعات مجلس الاعمال السعودي الروسي المشترك، واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين، معتبراً ما تم مناقشته وطرحه في هذه اللقاءات والمنتديات يؤسس لفكر جديد في العلاقة التجارية بين البلدين تتجاوز مفهوم اقتناص الفرص الاستثمارية لمرحلة الشراكة المستقبلية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وازدهار البلدين.

وأشار إلى أن توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع موسكو يعد من أهم الخطوات الداعمة لتحقيق أهداف المملكة المستقبلية ذات العلاقة بالإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأنها تعد شريكاً مهماً للمملكة في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تدفقا كبيرا للاستثمارات المشتركة في أعقاب تفعيل الاتفاقيات والتي من أهمها اتفاقية خفض انتاج البترول وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، وذلك حرصاً من المملكة على استقرار السوق العالمية للنفط.

وفي ختام تصريحه أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن تقدير قطاع الأعمال في المملكة للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظهما الله – لما تقدمه من دعم كبير للعلاقات التجارية السعودية الروسية، ولما تحقق من خلال هذه الزيارة التاريخية من نتائج إيجابية سينعكس أثرها على العلاقات التجارية بين البلدين والتي سيكون لقطاعي الأعمال السعودي والروسي فيها دوراً كبيراً.

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