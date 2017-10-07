7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العمودي : صندوق التنمية الوطني نموذج عالمي للهيكلة المالية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ

أكد الأستاذ خالد بن محمد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الأمر الملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمسيرة البناء و التنمية الوطنية المستدامة، مشيرا ان هذا القرار سيسهم في تحقيق المزيد من التنمية في المملكة في ظل راس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال وهي تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد .

وقال العمودي ان القرار يعتبر نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم والمتمثلة في ((صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية )) في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة، مشيرا ان القرار يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الافضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.

واضاف : كلنا تفاءول في صندوق التنمية العقارية ، ان نعمل كفريق للانطلاق نحو تنمية الوطن و دعم المواطن بأدوات جديدة من خلال هذا التغير الإيجابي و نتطلع بإذن الله للانطلاق بتنمية المواطن إلى آفاق جديدة في ظل هذا التحرك الايجابي.

وأوضح العمودي ان هذا التوجه يعد من نماذج الهيكلة المالية العالميه الأكثر نجاحا ، حيث يعرف بأنه نموذج لتجميع الأصول المختلفة و دعم المركز المالي لميزانية الدولة و تعظيم الاستفادة من الموارد بطرق علميه تعكس الرغبة العملية للانتقال الى الأثر الأكبر في دعم التنمية من خلال تناغم مالي و إداري فعال، وتابع : نحن في المملكة العربية السعودية نعلن للعالم اننا قررنا الانتقال إلى مصاف الدول الريادية في استخدام المنهجية العلمية لعمل الفرق لدي المواطن و الارتقاء إلى ان نكون من أكثر الأوطان سعادة وارتقاء. وفق الله ولاة الأمر لما فيه  مصلحة البلاد و العباد.

وأشارالعمودي ان تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع كفاءة التمويل والاقراض بما يلبي حاجة المواطنين ويساهم في تحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم، مبينا ان هذه الخطوات من شأنها ان تدفع بعجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ستصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد ، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بمسيرة التنمية في بلادنا الغالية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

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