7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقرير : 8,8 مليون متابع لشركات الاتصالات على تويتر في السعودية

بتاريخ الشركات ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

كشف تقرير حديث حول متابعي شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية على تويتر خلال شهر سبتمبر الماضي عن وصول عدد المتابعين للشركات الثلاث: الاتصالات السعودية وموبايلي وزين على تويتر الى أكثر من 8,88 مليون متابع على تويتر.

وأوضح تقرير “لوسيد” المتخصصة في رصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أن الاتصالات السعودية تصدرت عدد المتابعين بأكثر من 3,7 مليون متابع وجاءت موبايلي في المرتبة الثانية بما يزيد على 3,5 مليون متابع ثم زين بنحو 1,6 مليون متابع.

وحول التفاعل مع العملاء أوضح التقرير ان حساب الاتصالات السعودية شهد تفوقا ملحوظا بالتجاوب مع العملاء خلال 60 دقيقة رغم استقبالها العدد الأكبر من الأسئلة بواقع 10 آلاف سؤال في سبتمبر الماضي، فيما وصل الرد على العملاء في حساب موبايلي أكثر من 6 ساعات، أما حساب زين فكانت الاستجابة تتراوح ما بين ساعة الى ساعتين .

وأشار التقرير إلى أن معدل التفاعل اليومي بلغ 24,5 الف متابع للاتصالات السعودية بينما بلغ 2,7 الف متابع يوميا لموبايلي، و853 متابع يوميا لشركة زين، وتناول التقرير عدد التفاعل في الْيَوْمَ الوطني 23 سبتمبر الماضي حيث وصل عدد المتفاعلين مع الاتصالات السعودية 197,2 الف متابعة وتفاعل، فيما بلغ عددهم في موبايلي 13,5 الف تفاعل، بينما بلغ عددهم في زين 2,3 الف متابعة.

وبين التقرير أن منشورات الاتصالات السعودية اثناء الاحتفال باليوم الوطني تصدرت المتابعين حيث بلغ عددهم 237 الف تفاعل بما فيها الردود والإعجاب وإعادة التغريدات، بينما وصلت في موبايلي نحو 7 آلاف عملية تفاعل اما زين فبلغت 4 آلاف تفاعل.

وذكر التقرير ارتفاع معدلات متابعة الإناث في شركة الاتصالات السعودية بواقع 31,3،٪‏ مقابل 68,7٪‏ من الذكور، بينما بلغت نسبة متابعة الإناث في موبايلي 25,2% مقابل 74,8% من الذكور، اما زين فقد بلغت نسبة الإناث 22% مقابل 78% من الذكور.

أما بالنسبة لمستوى انطباع عملاء الشركات الثلاث جاءت الاتصالات السعودية في المقدمة بمستوى إيجابي نسبته 46,1% ونسبة 40,3% محايد، بينما بلغت موبايلي 41,8 % إيجابي و50,3 % محايد، أما زين فسجلت 29,1% إيجابي و39,3% محايد.

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