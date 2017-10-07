أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصادر تكشف عن استعداد إيران لإجراء محادثات بش...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال مسؤولون إيرانيون وغربيون مطلعون لرويترز إن إيران لمحت للقوى العالمية الست إلى أنها
-
الكرملين يعلق على تعطل سلّم الطائرة أثناء است...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن الكرملين، أن السلّم الكهربائي الذي تعطّل أثناء نزول خادم الحرمين الملك سلمان
-
ترمب: إيران تدعم الإرهاب وتُصدر العنف والفوضى...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي يهدف
-
الدنمارك تعتزم حظر ارتداء النقاب في الأماكن ا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تعتزم حكومة يمين الوسط في الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وكتب رئيس