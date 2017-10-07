7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

رحبت مصر بالقرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997م.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان له اليوم، أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان.

وأشار أبو زيد إلى أن هذا القرار يتسق مع موقف مصر المطالب بضرورة رفع تلك العقوبات، وجهودها من خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنًا مع دولة السودان الشقيقة.

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