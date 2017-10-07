7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 17 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مجلس الغرف السعودية يستضيف اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
﻿

مجلس الغرف السعودية يستضيف اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

يستضيف مجلس الغرف السعودية (الاثنين) الاجتماع الـ 16 لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بمشاركة مائة من أصحاب الأعمال السعوديين واليابانيين، وذلك لبحث اوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وآليات دعمها وتطويرها بما يلبي طموحات ورغبات القيادتين في المملكتين ومصالح الشعبين.

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق القحطاني إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين انطلاقاً من الرؤية السعودية اليابانية 2030، لافتاً إلى أنه سيتم خلالها مناقشة كافة القضايا الرامية إلى تحقيق شراكة استثمارية بعيدة المدى، فضلاً عن دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأضاف بأن استضافة مجلس الغرف السعودية لهذه الاجتماعات يشكل خطوة مهمة باتجاه تعزيز علاقات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية، مشدداً على أن العلاقات السعودية اليابانية تحتل اهتماما خاصا في أجندة عمل مجلس الغرف تمشيا مع رغبة القيادة السياسية في البلدين الصديقين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والياباني نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.

فيما أشاد القحطاني في ختام تصريحه بالعلاقات التي تجمع المملكة باليابان، مؤكدا أنها علاقات ممتازة ومتطورة منذ زمن بعيد يتجاوز النصف قرن، وبلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية، متطلعا بأن تساهم هذه اللقاءات في زيادة التعاون الاستثماري والتجاري بشكل أكبر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق