أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مجلس التعاون ينوه بحرص دول التحالف على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن
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