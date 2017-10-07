7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يستقبل المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

موسكو – واس :-

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم، المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الشيخ طلعت تاج الدين، يرافقه عدد من أبرز الشخصيات الإسلامية في روسيا.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة لتعزيز مبادئ التسامح، ومكافحة الغلو والتطرف، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جهتهم، أعرب المفتي الأعلى وموافقوه عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته التاريخية لروسيا الاتحادية.

وأشاروا إلى حرصهم على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات.

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