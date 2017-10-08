7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يناقش توصية بمنع منشآت القطاع الخاص من فصل الموظفين تعسفياً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مجلس الشورى، اليوم (السبت)، أن الجلسة القادمة للمجلس يوم الاثنين المقبل ستشهد مناقشة توصية متعلقة بنظام العمل.

وأوضح أن التوصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل؛ لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه الفصل غير المشروع للموظفين.

وأضاف مجلس الشورى أن هدف التوصية هو الحيلولة دون تعرض موظفي الشركات ومنشآت القطاع الخاص للفصل التعسفي.

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