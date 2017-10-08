7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة الطائف تحارب لصوص الأراضي وتزيل تعديات على أراضٍ حكومية | صور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أزالت أمانة محافظة الطائف ممثلة ببلدية السيل الصغير الفرعية تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء تصل مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع في مخطط عشوائي.

وشهد رئيس البلدية المهندس لطفي بن محمد الهذلي، وعدد من مراقبي البلدية أعمال إزالة أكثر من 20 إحداثاً غير نظامي، وذلك في مخطط عشوائي حديث على طريق السيل العام، والتي تضمنت أحواشا وغرفا ومرافقَ أنشئت دون تراخيص نظامية.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للتوجيهات السامية التي تقضي بسرعة التعامل مع التعديات والإحداثات في حينه دون أي تقاعس، ومنع لصوص الاراضي من التمادي في الإنشاءات غير النظامية.

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