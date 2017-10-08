7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب 4 آلاف حبة “كبتاجون”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” مع أحد المسافرين، حيث ضبط عدد (4,000) أربعة آلاف حبة, كانت مخبأة مع احد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.

وقال الأستاذ خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة, عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” بلغت (4,000) أربعة آلاف حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عدد (4) أكياس بلاستيكية ووضعها داخل السترة “الجاكيت” الذي يرتديه المسافر. وأضاف الرميح أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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